В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Законопроект, предусматривающий запрет отключения услуг ЖКХ за долги, вскоре будет рассмотрен Государственной думой РФ. Документ, вносящий поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, уже получил положительное заключение правового управления Госдумы. Его поддержали профильный комитет нижней палаты по жилищной политике, фракции «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Порка только депутаты от «Единой России» заявили о необходимости внимательно изучить текст, хотя проблему также признали.

Автором инициативы стал депутат Алексей Куринный. Он предлагает законодательно закрепить запрет на отключение за долги отопления, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в определенных случаях. Причиной тому стали частые жалобы жильцов, квартиры которых залило после подобных отключений.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — цитирует слова Куринного газета «Известия».

Также, добавил депутат, надо запретить отключать отопление, поскольку люди, не способные платить за газ, обречены мерзнуть.

Эксперты полагают, что проблема отключений в России нуждается в решении, поскольку страдают в итоге исправные плательщики. При этом количество должников не так уж велико. Статистика Федеральной службы судебных приставов говорит, что сумма долга за ЖКХ в среднем по России составляет 21,7 тысячи рублей. В 2018 она была больше — 23,5 тысячи, в 2017 году — 24,6 тысячи. Одновременно увеличивается число судебных исков из-за долгов. В 2015 году было возбуждено 2,1 миллиона производств на 42,3 миллиарда рублей, В 2019 — 4,1 миллиона на 89 миллиардов.

Тем временем в Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.