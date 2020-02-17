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Кабмин предложил переводить в одиночные камеры за нарушения в тюрьмах

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© Pixabay

© Pixabay

Проект закона, предусматривающего возможность перевода заключенных в одиночные камеры за нарушения тюремного порядка, внесен правительством России на рассмотрение в Госдуму. Предложенная длительность наказания — до шести месяцев. Документ появился в электронной базе данных.

В тексте пояснительной записки к документу содержится напоминание о том, что нынешняя редакция Уголовно-исполнительного кодекса РФ не предусматривает применение мер «взыскания в виде перевода в одиночную камеру к осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах», поскольку «одиночки» являются «учреждением с более строгим режимом, чем исправительная колония особого режима».

При этом, по мнению авторов законопроекта, «в тюрьмах отбывают наказание осужденные, представляющие высокую общественную опасность». Поэтому перевод в одиночную камеру может быть обусловлен «необходимостью изоляции лиц, совершивших неоднократно злостные нарушения, дестабилизирующих обстановку в учреждении, противодействующих исправлению осужденных и не желающих вставать на путь исправления».

Тем временем фотография тюремного застолья убийцы Бориса Немцова стала поводом для проверки ФСИН.

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