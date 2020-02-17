Минтранс готовит новые ограничения для водителей ради защиты пешеходов

Министерство транспорта РФ разрабатывает новые меры, необходимые для снижения количества ДТП с пешеходами на 15−24%.

С этой целью российские дороги планируют оснастить шумовыми полосами, выпуклыми зебрами с датчиками движения и системой «Дружелюбный переход».

Как сообщает «360», такая система предполагает установку умных светофоров с датчиками движения, благодаря чему пешеходы смогут сами их регулировать с помощью специального табло.

Однако эксперты предупреждают, что только один такой светофор обойдется в 50 тысяч рублей, а годовое обслуживание одного перекрестка — почти в 1,5 млн рублей.

Что касается шумовой разметки, она подходит для трасс вне населенных пунктов, но в городе почти бесполезна, заявил в беседе с телеканалом журналист Петр Баканов. При этом идею с умными светофорами он одобрил, подчеркнув, что данная инициатива заслуживает того, чтобы отдавать за нее деньги в бюджет. По его словам, эта система позволит разгрузить ряд дорог и сэкономить водителям на бензине.

В то же время вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр усомнился в целесообразности перечисленных мер. По его мнению, они не окажут серьезное влияние на статистику ДТП.