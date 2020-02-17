ВОЗ предостерегла от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом

Заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса, за пределами Китая распространено незначительно. В связи с этим слишком радикальные меры безопасности стали бы лишними. Об этом заявил 17 февраля исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он признал, что вспышка болезни является достаточно серьезной и обладает потенциалом роста. Однако ответные меры человечества должны быть адекватными, поскольку вне провинции Хубэй эпидемия затронула «очень крошечную» долю населения.

«Если мы собираемся разрушить все круизные лайнеры в мире из-за вероятности того, что может быть какой-то потенциальный контакт с каким-то потенциальным патогеном, тогда где мы остановимся?» — заявил Майкл Райан.

Коллегу поддержал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, меры должны быть «пропорциональны ситуации». При этом «всеобъемлющие шаги» могут не помочь. Также Гебрейесус вновь напомнил, что снижение роста числа зараженных следует воспринимать с осторожностью.

По данным ВОЗ, примерно 80% заболевших переносят COVID-19 в легкой форме и выздоравливают. У еще 14% болезнь протекает довольно тяжело, и только 5% пациентов оказываются в критическом состоянии, способном закончиться летальным исходом. Гебрейесус отметил, что дети «сравнительно редко» заражаются коронавирусом, что пока еще не имеет объяснения.

Сейчас смертность от COVID-19 составляет примерно 2%. Это ниже, чем у атипичной пневмонии (SARS) 2002 — 2003 годов или у ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Тем временем ученые в КНР опровергли версию китайских властей о том, что источником коронавируса является рынок Уханя. Они указывают на секретную лабораторию.