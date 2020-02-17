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Ученые выявили в России наркоманов нового типа

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© pixabay.com

© pixabay.com

По результаты исследования, проведенного Институтом социологии РАН, выяснилось, что в России растет число наркоманов нового типа.

Ученые утверждают, что эти люди контролируют, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам и создают видимость законопослушных граждан благодаря формированию механизмов саморегуляции.

Внешне такие наркоманы не отличаются от здоровых граждан. Кроме того, они не состоят на учете в наркодиспансерах и не имеют проблем с правоохранительными органами, поскольку им удается справиться с проявлениями физической зависимости.

Между тем, хотя они не желают задумываться о негативных последствиях своего «увлечения», ученые предостерегают, что видимость безопасного потребления наркотиков иллюзорна. Специалисты уверены, что через 10−15 лет такой тип наркомании обязательно перерастет в тяжелую зависимость, с которой будет невозможно справиться без квалифицированной медицинской помощи.

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно», — рассказала газете «Известия» руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. Однако она заверила, что их доля точно увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране. По ее словам, это говорит о необходимости введения новых форм социального контроля для выявления «новых наркоманов».

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