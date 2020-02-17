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Полковник в отставке погиб в госпитале МВД, обварившись в душе

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© yandex.map.ru

© yandex.map.ru

Полковник милиции в отставке получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД.

В настоящее время в ведомстве проводят служебную проверку по факту случившейся трагедии.

В случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством РФ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. МВД также выразило соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел.

Как отмечает агентство, полковник в отставке проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.

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