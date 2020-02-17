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Россиянка решила присвоить миллион рублей, найденный в туалете самолета

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Обнаружив в туалете самолета Томск — Москва валюту, эквивалентную почти миллиону рублей, россиянка решила прибрать деньги к рукам.

Однако безнаказанно присвоить эти средства ей не удалось.

Как сообщает Life Shot, вскоре выяснилось, что деньги принадлежат пассажирам, летевшим на свадьбу в Германию с пересадкой. Оказалось, что они случайно оставили в туалете пакет с валютой. В нем находилось около 10 тысяч долларов (633 тысячи рублей) и 5 тысяч евро (343 тысячи рублей).

После обнаружения пропажи рассеянные пассажиры сразу же обратились в полицию. Задержать новоявленную миллионершу оставалось делом техники.

В результате деньги были возвращены, а в отношении женщины возбудили уголовное дело, пишет паблик.

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Полковник в отставке погиб в госпитале МВД, обварившись в душе

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Отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД.

В настоящее время в ведомстве проводят служебную проверку по факту случившейся трагедии.

«По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. МВД также выразило соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел.

Как отмечает агентство, полковник в отставке проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.

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