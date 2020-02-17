Россиянка решила присвоить миллион рублей, найденный в туалете самолета

Обнаружив в туалете самолета Томск — Москва валюту, эквивалентную почти миллиону рублей, россиянка решила прибрать деньги к рукам.

Однако безнаказанно присвоить эти средства ей не удалось.

Как сообщает Life Shot, вскоре выяснилось, что деньги принадлежат пассажирам, летевшим на свадьбу в Германию с пересадкой. Оказалось, что они случайно оставили в туалете пакет с валютой. В нем находилось около 10 тысяч долларов (633 тысячи рублей) и 5 тысяч евро (343 тысячи рублей).

После обнаружения пропажи рассеянные пассажиры сразу же обратились в полицию. Задержать новоявленную миллионершу оставалось делом техники.

В результате деньги были возвращены, а в отношении женщины возбудили уголовное дело, пишет паблик.