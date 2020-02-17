Россияне смогут снимать наличные средства с карт в кафе, отелях и аптеках
- 17 февраля 2020, 19:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В России собираются ввести новую услугу, которая станет доступна при оплате покупки банковской картой.
Как рассказали газете «Известия» в платежных системах, благодаря этому нововведению россияне смогут снимать наличные средства с карт в кафе, ресторанах, отелях, аптеках и на заправках.
В частности, MasterСard собирается расширить партнерскую сеть, чтобы опция «Наличные с покупкой» была доступна в кафе, ресторанах и отелях. В свою очередь Visa прорабатывает возможность снятия наличных в аптеках и на заправках.
Ввести данную услугу в точках общепита и на заправках также намерены банки «Зенит» и «Ак Барс», причем последний из них планирует запустить опцию в качестве эксперимента уже во II квартале текущего года.
Таким образом, скоро станет возможным не только расплатиться по карте в вышеперечисленных местах, но и снять наличные, сумма которых не будет превышать 5 тысяч рублей. В том числе такая услуга позволит посетителям заведений оставлять чаевые.
Как пишет издание, в Банке России полагают, что данная функция особенно актуальна для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снять наличные бывает довольно сложно.
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