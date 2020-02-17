Россияне смогут снимать наличные средства с карт в кафе, отелях и аптеках

В России собираются ввести новую услугу, которая станет доступна при оплате покупки банковской картой.

Как рассказали газете «Известия» в платежных системах, благодаря этому нововведению россияне смогут снимать наличные средства с карт в кафе, ресторанах, отелях, аптеках и на заправках.

В частности, MasterСard собирается расширить партнерскую сеть, чтобы опция «Наличные с покупкой» была доступна в кафе, ресторанах и отелях. В свою очередь Visa прорабатывает возможность снятия наличных в аптеках и на заправках.

Ввести данную услугу в точках общепита и на заправках также намерены банки «Зенит» и «Ак Барс», причем последний из них планирует запустить опцию в качестве эксперимента уже во II квартале текущего года.

Таким образом, скоро станет возможным не только расплатиться по карте в вышеперечисленных местах, но и снять наличные, сумма которых не будет превышать 5 тысяч рублей. В том числе такая услуга позволит посетителям заведений оставлять чаевые.

Как пишет издание, в Банке России полагают, что данная функция особенно актуальна для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снять наличные бывает довольно сложно.