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Сатановский предупредил россиян о грозящей им опасности в Турции

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных» и «отплатить за каждую каплю пролитой крови» свидетельствуют о том, что в Турции для россиян стало опасно, заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«В Турцию из России ОПАСНО летать. Хоть с туристическими целями. Хоть с любыми другими», — написал он в своем Telegram.

По мнению Сатановского, радикально настроенные турки не будут разбираться, как относится тот или иной россиянин к операции ВКС в Сирии, а также поддерживает ли он политику российских властей.

Он подчеркнул, что сейчас в Турции нагнетается настоящий психоз в связи с очередным наступлением сирийской армии в Идлибе и соседних провинциях. При этом политолог отметил, что эти настроения не выгоды ни местным торговцам, ни владельцам гостиниц и ресторанов, ни крупному бизнесу, заводы которого работают на российском газе.

Однако, учитывая волну угроз и антирусских настроений, которая захлестывает интернет, Сатановкий назвал «лотереей» отдых в Турции в нынешних условиях.

Как писал ранее «Ридус», российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые появились в соцсетях после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Он назвал происходящее «чудовищной свистопляской».

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