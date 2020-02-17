Новая система распознавания лиц работает на расстоянии до 1 км

Американские разработчики рассказали о новой системе распознавания лиц, которая может работать на расстояниях до 1 километра. Сейчас ее тестируют на наземных станциях, однако уже в следующем году по заказу Министерства обороны США система будет использована для авиационной разведки.

Разработка началась еще в 2016 году, и сейчас мы подходим к завершающей стадии. В наземных испытаниях участвует прототип устройства, который уже прошел три этапа серийного производства, — пишут в Министерстве обороны.

Разработчики рассказали, что проект под названием «Усовершенствованное тактическое распознавание лиц на расстоянии» может распознавать лица на расстоянии от 650 м до 1 км. Эта возможность поможет устройству оставаться незамеченным, когда ему потребуется уточнить чьи-то данные.

Несмотря на дальние расстояния, на которых работает система, качество остается на высоте, признаются ученые. Исследователи уверены, что это повысит «тактическую осведомленности о ситуации и позволит идентифицировать интересующие лица без надобности приближаться к ним».

Помимо авиационной разведки, устройство может быть мобильно, так как оно небольшого размера.