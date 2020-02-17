Самолет Nordwind из Уфы внезапно полетел на Пхукет через Москву

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший прямой рейс из Уфы на таиландский остров Пхукет, неожиданно полетел в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта вылета.

После взлета, по данным сервиса Flightradar24, авиалайнер некоторое время летал вокруг воздушной гавани Уфы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он вырабатывает топливо и запросил посадку в аэропорту вылета. Однако позднее в авиакомпании приняли решение перенаправить самолет в Москву.

«В настоящее время рейс совершает перелет в аэропорт „Шереметьево“. Ориентировочное время прибытия — 07:00 по уфимскому времени (05:00 мск)», — цитирует агентство сообщение аэропорта Уфы.

Причин принятия такого решения в Nordwind Airlines не объяснили. Согласно данным электронного табло аэропорта «Шереметьево», борт совершит промежуточную посадку в столице России по пути на Пхукет.

Накануне нештатная ситуация произошла еще с одним самолетом Nordwind Airlines, выполнявшим рейс из Еревана в Москву. В последний момент вылет отменили из-за некорректной работы двигателей.