Названы самые опасные для бизнеса города России

Вести бизнес в России тяжелее всего в Уфе, Набережных Челнах и Сочи. Эти города оказались лидерами по «криминогенности обстановки». Специалисты в области безопасности составили рейтинг городов страны, основанный на данных о количестве выездов групп быстрого реагирования.

Число выездов силовиков в рестораны и на предприятия торговли сопоставили с общим количеством охраняемых объектов в каждом городе. По данным исследования компании «Delta Системы безопасности», «самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса» — в российских городах-миллионниках, пишет РИА Новости.

Лидером среди безопасных городов признан Екатеринбург. Далее следуют Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Главной причиной «противоправных действий», на которые приходится реагировать правоохранительным органам, названо состояние алкогольного опьянения. Таких случаев в отдельных городах около 70%. Еще 30% поделили между собой «доступность имущества в ночное время» и «открытая выкладка товаров на витринах».

Тем временем стало известно о новом методе воровства личных данных российских пользователей Сети.