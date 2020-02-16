Двое монтажников разбились насмерть при падении сотовой вышки в Москве
- 16 февраля 2020, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При падении сотовой вышки на северо-востоке столицы погибли работавшие на ней двое монтажников.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел 16 февраля на улице Малыгина, 3.
«В какой-то момент вышка упала, а рабочие от удара о землю скончались», — сказал собеседник агентства.
Life Shot опубликовал видео с места происшествия.
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