Двое монтажников разбились насмерть при падении сотовой вышки в Москве

При падении сотовой вышки на северо-востоке столицы погибли работавшие на ней двое монтажников.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел 16 февраля на улице Малыгина, 3.

«В какой-то момент вышка упала, а рабочие от удара о землю скончались», — сказал собеседник агентства.

Life Shot опубликовал видео с места происшествия.