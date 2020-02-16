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Двое монтажников разбились насмерть при падении сотовой вышки в Москве

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

При падении сотовой вышки на северо-востоке столицы погибли работавшие на ней двое монтажников.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел 16 февраля на улице Малыгина, 3.

«В какой-то момент вышка упала, а рабочие от удара о землю скончались», — сказал собеседник агентства.

Life Shot опубликовал видео с места происшествия.

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