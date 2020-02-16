Рейс Nordwind Ереван – Москва прервали из-за проблем с двигателями

Пассажирский лайнер А321 авиакомпании Nordwind Airlines не смог вылететь из Еревана в Москву из-за плохой работы двигателей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

По данным Sputnik Armenia, рейс был отменен непосредственно при подготовке к взлету. Самолет отогнали на стоянку ереванского аэропорта «Звартноц». Никто из пассажиров не пострадал.

По предварительной информации, новое время вылета — 01:20 (00:20 по московскому времени) 17 февраля. В Москву отправится другой самолет.

В июле в Шереметьево Boeing-737 авиакомпании Nordwind Airlines прервал вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне. Пассажиры были экстренно эвакуированы по надувным трапам.