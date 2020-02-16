Биатлонист Йоханнес Бё назвал себя «мусорной корзиной»

Российские поклонники биатлона, обиженные на критику в адрес Александра Логинова, используют других спортсменов в качестве «мусорной корзины», в которую можно «сбросить шлак». Так оценил множество негативных комментариев из России в своем Instagram норвежец Йоханнес Бё.

Минни-Бё вместе со свои старшим братом позволил себе резкие заявления в адрес Александра Логинова, после того как россиянин выиграл «золото» на спринтерской дистанции чемпионата мира по биатлону в Антхольце. Норвежцы считают, что победу одержал спортсмен, ранее дисквалифицированный за употребление допинга, поэтому его «тут вообще не должно быть». Также братья вспомнили о медалях Олимпиады в Сочи, которые на днях присудили им задним числом спортивные функционеры после аннулирования результатов Евгения Устюгова и российской эстафетной четверки. Намек был на то, что спустя пару лет и нынешнюю золотую медаль у Логинова отберут.

Подобные заявления вызвали негативную реакцию у россиян. Некоторые не поленились написать в Instagram младшего Бё, призвав его извиниться и уважать коллег по ремеслу, а не «клеветать в интервью своим телеканалам», тем более, что аналогичные случаи были и с норвежцами.

«Лицемерие. Твои слова и слова твоего брата это оскорбление в адрес русских болельщиков. Неплохо было бы извиниться», — написали Йоханнесу Бё в одном из комментариев.



«Вам навязали мнение, которое вы провозгласили истиной и всячески пытаетесь ущемить наших ребят. Но, русские не сдаются. Хорошо бы вас отодрали все оставшиеся на чм гонки», — добавил другой россиянин.

Однако извинений от Бё не последовало.

«Считаю, это следствие эмоций болельщиков, которые следят за спортом. Ведь они были очень рады победе Александра, но при этом увидели комментарии спортсменов, которые плохо говорят о нем после гонки. Для меня очевидно, что Россия всегда поддерживает своих спортсменов и старается помочь им. Поэтому они используют нас, других спортсменов, в качестве мусорной корзины, в которую можно выбросить накопившийся шлак», — цитирует ТАСС слова Йоханнеса после гонки преследования, состоявшейся 16 февраля. В ней норвежец стал вторым, а Логинов — третьим.