Четыре человека погибли при крушении туристического самолета на юге Франции

В результате крушения небольшого туристического самолета в департаменте Аверон на юге Франции погибли четыре человека, сообщает радиостанция Franceinfo.

Вылетевший из Ангулема пассажирский самолет разбился в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Ларзак.

Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу и полицию от одного из местных фермеров.

В полиции считают, что пилот потерял управление воздушным судном, в результате чего самолет стал снижаться и при соприкосновении с землей загорелся.

По информации Franceinfo, пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место спасателей. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Не исключено, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, наблюдавшиеся 16 февраля в регионе.