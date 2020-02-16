Четыре человека погибли при крушении туристического самолета на юге Франции
- 16 февраля 2020, 20:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате крушения небольшого туристического самолета в департаменте Аверон на юге Франции погибли четыре человека, сообщает радиостанция Franceinfo.
Вылетевший из Ангулема пассажирский самолет разбился в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Ларзак.
Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу и полицию от одного из местных фермеров.
В полиции считают, что пилот потерял управление воздушным судном, в результате чего самолет стал снижаться и при соприкосновении с землей загорелся.
По информации Franceinfo, пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место спасателей. В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Не исключено, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, наблюдавшиеся 16 февраля в регионе.
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