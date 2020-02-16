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Элтон Джон прервал концерт в новозеландском Окленде из-за пневмонии

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© Instagram.com

© Instagram.com

Знаменитый британский певец Элтон Джон вынужден был прервать свой концерт в новозеландском Окленде из-за потери голоса, вызванной воспалением легких.

Как сообщает Mirror, 72-летний артист не смог сдержать слез, покидая сцену.

В своем Instagram он принес извинения всем, кто пришел на его концерт, и признался, что за несколько часов до его начала у него диагностировали пневмонию в легкой форме. «Но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен, —написал Джон. — Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос не пропал».

По информации издания, многотысячная публика провожала певца стоячей овацией.

В прошлое воскресенье, 9 февраля, Элтон Джон был удостоен «Оскара» за песню I’m Gonna Love Me Again, прозвучавшую в фильме «Рокетмен», рассказывающем о его жизни и творчестве.

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