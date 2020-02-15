«Фантазер Сережа»: политолог уличил Удальцова во лжи

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил на своей странице в Facebook, что в митинге патриотической оппозиции «За проведение Референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны, против узурпации власти!» приняли участие более трех тысяч человек.

Однако, по данным полиции, никаких толп москвичей на акции не было. Митинг посетили всего 300 активистов, говорится на сайте МВД.

«Сережа Удальцов — фантазер известный, — прокомментировал ситуацию политолог Павел Данилин. — Я думаю, в данном случае Удальцов пытается показать своим спонсорам, что они не зря тратят на него свои деньги. Правда, сложно сказать, кто ему сейчас платит… Удальцов всегда получал деньги из разных источников… Когда-то ему платил бизнесмен Михаил Ходорковский, когда-то Алексей Навальный, когда-то КПРФ. А во времена протеста на Болотной площади в 2011 году Сергей просил деньги у сподвижника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиви Таргамадзе. За гешефты от иностранцев Удальцов, собственно говоря, и сидел в тюрьме».

Ранее Сергей Удальцов был пойман на вранье о численности акции в поддержку бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко.