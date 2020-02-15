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В «Российских студотрядах» поддержали конституционную поправку о молодежи

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Глава центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев одобрил возможное появление в Конституции РФ упоминания о молодежной политике.

«Прямого упоминания молодежи в Конституции у нас нет, а молодежь, смею напомнить, — это порядка 37 миллионов человек. Если граждане одобрят эту поправку, то это станет поводом для принятия закона о молодежной политике. Этот закон обсуждался на протяжении последних 25 лет, но так и не был принят. Мне кажется, такой закон мог бы систематизировать и повысить роль молодежной политики, на что сегодня есть огромный запрос», — пояснил Киселев в интервью «Ридусу».

В движении «Российские студенческие отряды» восприняли обсуждение данной поправки с огромным воодушевлением, добавил наш собеседник.

Поэтому я и мои коллеги обязательно примем участие в голосовании по поводу внесения в Конституцию ряда изменений. Кроме того, я считаю, что все предлагаемые поправки тщательно оговариваются, взвешивается каждое слово. К делу подошли предельно ответственно, и каждый неравнодушный гражданин, на мой взгляд, обязан принять участие в этом процессе, — заключил Михаил Киселев.

Идея внести в Конституцию упоминание о молодежной политике принадлежит члену рабочей группы по поправкам к Основному закону Юлии Оглоблиной.

«Мы предлагаем закрепить в конституции то, что молодежная политика является предметом совместного ведения РФ и субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, ее поддержку, начиная со школьного возраста и до периода профессионального становления», — заявила Оглоблина во время встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой.

Глава государства поддержал инициативу Оглоблиной, назвав ее правильной: «Я согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое».

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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