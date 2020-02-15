Фейки недели: китайский коронавирус в Москве и миллиард Петросяна

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Коронавирус здесь!»

Молодые люди из Москвы, желая посмеяться, решили продемонстрировать пассажирам столичного метро имитацию приступа, вызванного китайским коронавирусом. Некий мужчина в защитной маске внезапно рухнул на пол вагона поезда и забился в судорогах. После из толпы пассажиров раздались крики: «Коронавирус здесь!». Началась паника, и на станции «Улица 1905 года» пассажиры в спешке начали покидать «зараженный поезд».

Спустя несколько часов шутники выложили видео о коронавирусе в Сеть.

В результате пранкерами заинтересовалась полиция. Против идейного вдохновителя и организатора акции Каромата Джаборова возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство в общественном транспорте». Максимальное наказание, предусмотренное за такое хулиганство, — лишение свободы на срок до пяти лет. Впрочем, адвокат Джаборова Александр Попов убежден, что его подзащитный отделается сравнительно небольшим штрафом, поскольку двигали им «исключительно благородные намерения».

«Цель была — привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», — заявил Попов.



Миллиард Петросяна

Издание «Комсомольская правда» разместило на этой неделе заметку о неимоверной щедрости юмориста Евгения Петросяна. В частности, газета сообщила, что артист, уходя к юной любовнице Татьяне Брухуновой, перевел на счет бывшей жене Елене Степаненко один миллиард рублей в качестве «моральной компенсации».

Вместе с заметкой журналисты КП опубликовали выписку со счета, якобы принадлежащего Евгению Петросяну. В документе указано, что 20 декабря 2017 года юморист перевел на карточку Степаненко 300 миллионов рублей, на следующий день — еще 250 миллионов, 28 декабря — 100 миллионов, а 29 декабря — 350 миллионов рублей.

Позже заметку о щедрости Евгения Петросяна опроверг его адвокат Сергей Жорин. Он сказал, что выписка со счета является фальшивкой.

«Все банковские выписки, в которых отражено движение средств на счету Петросяна, находятся в суде. Они доказывают, что никаких переводов на миллиард не было», — отметил юрист.

По его словам, если Степаненко придет в суд и заявит об этой сумме, то ее все равно необходимо делить между бывшими супругами, пишет «Лента.ру».



Напомним, что обсуждение несметных богатств Евгения Петросяна началось на фоне его развода с артисткой эстрады Елены Степаненко. Тогда сообщалось, что известные юмористы делят имущество (квартиры, антиквариат, драгоценности и другое), которое, по некоторым данным, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Известно, что в настоящий момент счета Евгения Петросяна временно находятся под арестом. Артист не может свободно распоряжаться своими деньгами до тех пор, пока не закончится бракоразводный процесс с госпожой Степаненко.



Найден автор фейка о медбрате-убийце

А в Перми наконец-то нашли автора фейка об анестезиологе, который якобы систематически убивал ветеранов Великой Отечественной войны. Этим «весельчаком» оказался медбрат-анестезист Сергей Калинин из городской больницы имени Гринберга.

Ранее Калинин опубликовал с анонимного аккаунта на странице популярного интернет-ресурса «Двач» шокирующее признание о том, что работает медбратом и при случае «отправляет людишек на тот свет». В тексте Сергей указал, что отключил от аппарата ИВЛ более десяти ветеранов ВОВ. При этом к своему посту он прикрепил фотографию бейджа Сергея Вольфа, сотрудника Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что никаких загадочных смертей ветеранов в госпитале не наблюдалось. А Сергей Вольф, чей бейдж был использован господином Калининым, записал видеообращение с просьбой «найти и наказать» клеветника.

Сергей Калинин назвал свой поступок «плодом воспаленных фантазий». Также мужчина оправдывает себя тем, что в момент публикации фека был пьян.

Полицейские протестировали Калинина на детекторе лжи. Данные полиграфа свидетельствуют о том, что медбрат действительно является автором сообщений. Правдой оказалось и то, что в действительности Сергей никого не убил.

В четверг, 14 февраля, Калинин из больницы уволился.