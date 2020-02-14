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ВЦИОМ: Путину доверяют 71,3% опрошенных россиян

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Согласно новому рейтингу доверия политикам, опубликованному ВЦИОМ, за неделю с 3 по 9 февраля 2020 года показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению составил 65,5%.

На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 71,3% респондентов.

При этом Владимиру Жириновскому доверяют 38% опрошенных, Геннадию Зюганову — 33,7%, а Сергею Миронову — 29,8%.

Уровень поддержки «Единой России» составил за неделю 33,2%, КПРФ — 14,5%, ЛДПР — 12%, а «Справедливой России» — 6%, говорится в сообщении ВЦИОМ.

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