Автопилот Lexus позволит управлять авто без рук

Президент компании Lexus Кодзи Сато объявил, что беспилотная система Highway Teammate появится на автомобилях уже в этом году.

Впервые о беспилотнике Highway Teammate стало известно в 2015 году, когда ее испытали в реальных дорожных условиях — на платных автомагистралях. Тогда же премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что самоуправляемые автомобили будут представлены на токийской Олимпиаде 2020 года.

Ожидается, что представление системы пойдет по плану в 2020 году. Отмечается, что в отличие от автопилота Tesla, Highway Teammate позволит водителям убирать руки с руля.

Водитель сможет управлять машиной без рук, по крайней мере, система не будет требовать, чтобы ваши руки всегда находились на руле. Но отвлекаться от дороги все равно не получится, и водителю нужно будет наблюдать за движением, — сообщили разработчики.

Известно, что Highway Teammate — это система 2-го уровня автономности, которая умеет сама менять полосу движения и пропускать другие машины. Пока что не уточняется, как именно беспилотник будет следить за водителем. Эксперты предполагают, что стекле будут находиться специальные датчики, контролирующие движение глаз водителя.



Главное отличие Highway Teammate от Autopilot Илона Маска состоит в том, что для контроля рулевого управления, тормозной системы и ускорения системе не обязательно присутствие рук на руле.

Пока что президент Lexus Кодзи Сато не уточнил, какую именно модель авто оснастят этой технологией, когда она появится в продаже и в каком регионе.