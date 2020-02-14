Люди выбрасывают все больше пищевых отходов

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что с каждым годом человек переводит все больше продуктов впустую, так как количество пищевых отходов активно увеличивается.

В своей работе ученые проанализировали статистику за последние 15 лет, которая показала, что культура потребления продуктов снижается во всем мире. Это говорит о том, что люди перестали ценить продукты питания.

Так, например, в 2005 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выяснила, что треть всех выброшенных пищевых продуктов, остается несъеденной. Международные опросы также показали, что люди часто выбрасывают еду, так как она испортилась.

В новом исследовании ученые использовали данные FAO и параметры человеческого метаболизма, чтобы оценить объемы израсходованной впустую пищи как в глобальном масштабе, так и в рамках отдельных государств.

По мере роста благосостояния стран, количество пищевых отходов увеличивается. Это говорит о том, что несмотря на рост цен на продукты, люди не испытывают дефицит в продуктах, —пишут ученые.

Авторы работы уверены, что тенденция к необдуманному пищевому поведения будет увеличиваться, поэтому важно повышать культуру потребления в странах с высоким достатком у граждан, так и предпринять меры по сдерживанию бурного роста доходов жителей бедных и развивающихся государств.