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Люди выбрасывают все больше пищевых отходов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что с каждым годом человек переводит все больше продуктов впустую, так как количество пищевых отходов активно увеличивается.

В своей работе ученые проанализировали статистику за последние 15 лет, которая показала, что культура потребления продуктов снижается во всем мире. Это говорит о том, что люди перестали ценить продукты питания.

Так, например, в 2005 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выяснила, что треть всех выброшенных пищевых продуктов, остается несъеденной. Международные опросы также показали, что люди часто выбрасывают еду, так как она испортилась.

В новом исследовании ученые использовали данные FAO и параметры человеческого метаболизма, чтобы оценить объемы израсходованной впустую пищи как в глобальном масштабе, так и в рамках отдельных государств.

По мере роста благосостояния стран, количество пищевых отходов увеличивается. Это говорит о том, что несмотря на рост цен на продукты, люди не испытывают дефицит в продуктах, —пишут ученые.

Авторы работы уверены, что тенденция к необдуманному пищевому поведения будет увеличиваться, поэтому важно повышать культуру потребления в странах с высоким достатком у граждан, так и предпринять меры по сдерживанию бурного роста доходов жителей бедных и развивающихся государств.

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Комментарии (2)

  • Small default
    Anatoly Maturskyсегодня, 13:53

    На мой взгляд, автором задета исключительно актуальная тема!
    Уже само название "Еврейский взгляд на русский вопрос" требует бережного к нему отношения.
    Эмоции должны быть на втором плане, на первом - здравый смысл...

    И упаси боже кого-то отгораживаться от этого вопроса грубостью и невежеством...

  • Small default
    Anatoly Maturskyсегодня, 13:57

    Очень прошу редакцию убрать мою фразу, так как она вставлена по ошибке не в ту тему...

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