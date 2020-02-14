NASA нацелилось на Венеру, Ио и Тритон

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) определило четыре проекта по изучению Солнечной системы, на реализацию которых на начальном этапе будет выделено по три миллиона долларов. Две научные группы нацелились на исследование Венеры, еще одна — на спутник Юпитера — Ио, последняя — на спутник Нептуна — Тритон.

По словам сотрудника NASA Томаса Зарбахена, эти миссии способны изменить представления человечества о «некоторых самых активных и сложных мирах Солнечной системы».

«Изучение любого из этих небесных тел поможет раскрыть секреты того, как оно и другие, подобные ему, появились в космосе», — цитирует пресс-служба агентства слова Зарбахена.

Средства, полученные разработчиками проектов, пойдут на подготовку планов миссий и их концепции. Срок работ — девять месяцев, после чего в NASA будут представлены отчеты, и агентство примет решение о победителях следующего этапа.

В итоге из четырех кандидатов выберут не более двух. Окончательные миссии станут «небольшими научными дополнениями» более крупных программ. Конечная стоимость проектов не должна превышать 450 миллионов долларов.

Отобранные проекты NASA

DAVINCI + проанализирует атмосферу Венеры, чтобы понять, как образовалась и эволюционировала планета, а также определит, был ли у Венеры когда-либо океан. Предполагается глубоко погрузить хорошо защищенную сферу в неприветливую атмосферу, чтобы точно измерить ее состав до самой поверхности. Данные будут поступать на орбитальный аппарат, также предназначенный для картирования поверхности планеты.

Io Volcano Observer (IVO) исследует спутник Юпитера, Ио, чтобы узнать, как приливные силы формируют планетные тела. Ио нагревается от постоянного влияния гравитации Юпитера и является наиболее вулканически активным телом в Солнечной системе. Мало что известно о его специфических характеристиках — таких как существование магматического океана во внутренней части. Результаты миссии могут полностью изменить представление о формировании и эволюции каменных тел и ледяных океанических миров в Солнечной системе и во всей Вселенной.



TRIDENT (Трезубец) исследует Тритон — уникальный и очень активный ледяной спутник Нептуна. Миссия NASA «Вояджер-2» показала, что он имеет одну из самых молодых поверхностей в Солнечной системе и может выбрасывать шлейфы в атмосферу. В сочетании с ионосферой, способной создавать органический снег и потенциал для внутреннего океана, это делает Тритон захватывающей целью исследования. Используя лишь один пролет мимо планеты, миссия должна охарактеризовать активные процессы на ней и определить, существует ли прогнозируемый подземный океан.



VERITAS должна составить карту поверхности Венеры, чтобы определить геологическую историю планеты и понять, почему она развивалась не так, как Земля. Находясь на орбите, аппарат с помощью радара будет наносить на карту высотные отметки для создания трехмерных реконструкций топографии, а также пытаться найти такие процессы, как тектоника плит и вулканизм. Возможно, они все еще активны на Венере. VERITAS также будет наносить на карту инфракрасное излучение поверхности, чтобы понять геологию Венеры, о которой мало что известно.



Недавно космический аппарат Parker Solar Probe, запущенный NASA, стал самым близким к Солнцу рукотворным объектом. Зонд начинает раскрывать секреты нашей звезды.