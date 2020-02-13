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Росавиация рассказала о ситуации с россиянами после отмены чартеров из КНР

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© Pixabay

© Pixabay

В связи с временным запретом чартерных рейсов российских перевозчиков в Китай Росавиация отслеживает ситуацию с гражданами РФ, которые купили билеты на период с 13 по 29 февраля. По состоянию на 15:00 13 февраля 1404 человека выбрали и оформили альтернативные маршруты, сдали билеты или воспользуются услугами «Аэрофлота».

«162 пассажира „Сибири“ и 66 пассажиров „Уральских авиалиний“ ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами. Таким образом, 228 пассажира — гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств», — сказано в сообщении на сайте Росавиации.

В ведомстве отметили, что российские авиакомпании заблаговременно предупредили о введении временного запрета на чартерные перевозки в Китай и обратно с полуночи 14 февраля.

«Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Решение о временном запрете чартерных перевозок В КНР и обратно было принято в связи с распространением опасной формы пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

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