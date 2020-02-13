Посол России в Турции пожаловался на угрозы из-за событий в Идлибе

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые появились в социальных сетях после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Он назвал происходящее «чудовищной свистопляской».

Посол признал, что ситуация в Сирии действительно сложилась серьезная. Сначала погибли россияне, затем турецкие солдаты.

«Но посмотрите, какая чудовищная „свистопляска“ началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. „Прощайтесь с жизнью“, „Никто не будет вас оплакивать“, „Настало время вам сгореть“ и все такое прочее», — цитирует слова посла Sputnik Турция.

Ерхов напомнил, что нечто подобное происходило около пяти лет назад и в соцсетях, и в прессе. Тогда серьезно обострилась обстановка в районе Алеппо.

«Чем кончилось? „Самолетным кризисом“ и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?» — посетовал посол России.

По мнению Ерхова, нельзя не заметить «кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически». Однако намного более опасно «нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего». Российский посол опасается, что такие настроения в турецком обществе могут «обернуться большой бедой».

В ответ на гибель пятерых турецких военных в Идлибе вооруженные силы Турции 10 февраля обстреляли 115 целей сирийской правительственной армии. Анкара заявила о «нейтрализации» 101 солдата противника.

19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Напавший на него 22-летний полицейский был ликвидирован на месте.