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Шайба Овечкина стала самой «крутой» в истории НХЛ

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© YouTube

© YouTube

Гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, забитый 16 января 2006 года в ворота «Финикс Койотис», признан самым красивым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг был составлен американским телеканалом ESPN.

Форвард «Кэпс» забросил шайбу неуловимым движением рук в падении, перехитрив двух защитников и вратаря соперников. Интересно, что «Финикс» тогда тренировал знаменитый Уэйн Гретцки, который, вероятно, оценил красоту момента.

Вторым стал соотечественник Овечкина — форвард клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников. Его гол 29 октября 2019 года в ворота «Калгари Флэймз» стал первым в истории лиги, забитым в стиле лакросс — когда шайба поднимается на крюк и укладывается за спину вратарю.

Россияне опередили легендарного канадца Марио Лемье. Нападающий «Питсбург Пингвинс» довольствовался третьей строчкой. В десятку также вошли россияне Павел Дацюк, Павел Буре и Владимир Тарасенко.

Любопытно, что Овечкин и Свечников отметились и в кулачном бою друг с другом. 16 апреля 2019 в 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли более маститый россиянин «уложил» молодое дарование на лед, сделав это быстро и довольно аккуратно. Было заметно, что Александр немного «пожалел» излишне прыткого юного соотечественника.

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