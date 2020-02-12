ТАСС: Один горняк пропал при пожаре в шахте в Мурманской области

Один рабочий пропал без вести во время возгорания на апатитовом руднике 12 февраля в городе Кировске Мурманской области. Из шахты вывели 383 горняка. Пожар удалось потушить, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Объявлена ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. Ведутся поиски одного рабочего», — цитирует ТАСС слова собеседника.

По предварительной информации, пожар возник на горизонте 250 метров. Его причины пока не установлены. Рудник принадлежит АО «Апатит».

Позднее ТАСС сообщил, что рабочий был найден живым и в медицинской помощи не нуждается.

Интересно, что в Кировске на этот день были запланированы командно-штабные учения подразделений МЧС Мурманской области. Они должны были продлиться несколько дней, в ходе которых собирались «разыграть различные сценарии чрезвычайных ситуаций, мобилизовать соответствующие подразделения, провести необходимые мероприятия».