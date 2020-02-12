Эксперты ЭИСИ составили топ-5 лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал свежие результаты мониторинга лучших управленческих практик, которые реализуются в регионах страны. Исследование экспертов ЭИСИ проводилось с 3 декабря по 2 февраля.

В пятерку лучших управленческих практик вошли следующие проекты:

конкурсы для классных руководителей (Ульяновская область);

привязка стипендий студентов к прожиточному минимуму (Магаданская область);

комплексный осмотр «в одно посещение» (Ярославская область);

мнение детей об игровых площадках (Мурманская область);

расширение возможностей использования регионального материнского капитала (Московская область).

Инициатором конкурсов для учителей в Ульяновской области стал губернатор региона Сергей Морозов. Эти мероприятия проводятся с целью выявить и поощрить наиболее талантливых классных руководителей и специалистов по воспитательной работе.

Так, в регионе проводится конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Воспитать человека». Победители и призёры получают денежное поощрение от 30 до 100 тысяч рублей. Кроме того, педагоги — победители областных этапов направляются для участия во всероссийском этапе конкурса.

Также в Ульяновской области проводится уникальный конкурс «Самый классный классный». С этого года в рамках данного конкурса финансовую поддержку получают не только классные руководители-победители, но и школы, в которых они работают. Если за первое место классный руководитель получает 100 тысяч рублей, то его школа получит 1 миллион рублей. За второе место учитель получает 50 тысяч рублей, а на развитие его школы направляется 500 тысяч рублей. За третье место классный руководитель получает 30 тысяч рублей, школа, где он работает, — 300 тысяч рублей.

Подобные конкурсы, а также доплаты классным руководителям, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, могут изменить отношение учителей к этой функции как «трудовой повинности». Теперь эта нагрузка может приносить дополнительный 7 доход, что, во-первых, повысит актуальность и востребованность этого вида деятельности среди преподавательского состава, а, во-вторых, повысит качество самой работы, так как денежная составляющая должна повысить конкуренцию в этом направлении работы учителей, — прокомментировал политолог Михаил Карягин.

А губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил привязать стипендии местных студентов к прожиточному минимуму. Заметим, что прожиточный минимум в регионе составляет более 20 тысяч рублей.

«Планы правительства обеспечить студентов достойной стипендией похвальны, при этом важно понимать, что одними деньгами молодежь в сложном климатически, географически и экономически регионе не удержать — необходимы долгосрочные комплексные программы вовлечения молодежи в жизнь региона, помощи молодым специалистам и студентам в построении своей индивидуальной профессиональной траектории. В целом же, хороший пример того, как важно обращать внимание на финансовое положение молодежи», — считает политический консультант Алена Август.

В одной из поликлиник Ярославской области, предназначенной для ребят с риском двигательных нарушений, введена практика комплексного осмотра «в одно посещение». Речь идет о совместном осмотре педиатра, невролога и врача ЛФК, в ходе которого решаются вопросы необходимости дополнительного обследования, обсуждаются тактика и объем реабилитации.

Благодаря организации комплексных осмотров у родителей нет необходимости предварительно посещать педиатра для получения явок к специалистам. Это более чем в 5 раз сокращает лишние передвижения маленьких пациентов по поликлинике.

Тот случай, когда оптимизация протекания процесса приносит результат без значительных финансовых вливаний. Другой стороной внедрения практики станет повышение удовлетворенности жителей предоставляемыми услугами. Примечательно, что оптимизация начата именно в детской поликлинике. Охрана материнства и детства всегда была и есть задача первостепенной важности, — высказался политический консультант Вадим Батишев.

В мурманский Центр городского развития пригласили детей, чтобы услышать их мнение о детских и спортивных площадках. Архитекторы показали ребятам проекты 50 площадок и игровых зон, которые 21 появятся в области в ближайшее время. Шестиклассники рассказали, на каких площадках они хотят играть, что нужно поправить и чего им не хватает в городе.

В Московской области семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 000 рублей ежегодно. Выплату в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч — в 2021 году. Эти деньги молодые родители могут потратить на любые цели, но только при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.