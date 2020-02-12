Найден еще один родственник тираннозавра рекса
- 12 февраля 2020, 15:53
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американские исследователи опубликовали статью, в которой рассказали, что им удалось найти новый вид динозавров — Thanatotheristes degrootorum, который обитал на территории Северной Америки почти 80 миллионов лет назад.
Динозавр относится к семейству тираннозавридов, поэтому его можно считать самым древним предком Tyrannosaurus rex.
Имя нового динозавра произошло от сочетания двух слов — имени греческого бога смерти Танатоса и слова theristes («жнец»).
Скелет динозавра неплохо сохранился, поэтому ученые смогли реконструировать его внешность. Согласно описанию, T. degrootorum был в высоту (до бедер) приблизительно 2,4 метра, в длину — восемь метров. Размер его зубов достигал примерно семи сантиметров, что позволяло без проблем перемалывать кости своей добычи.
Спор о том, был ли тираннозавр рекс активным хищником или падальщиком, начался тогда же, когда и спор об особенностях его передвижения. Но в отношении нового динозавра все ясно: он был хищником, уверены ученые.
Также у T. degrootorum была длинная, вытянутая морда, похожая на более примитивных тираннозаврид, которые жили на юге США.
Различие форм головы у одного вида динозавров является нормой, это объясняется различиями в диете, — пояснили ученые.
Новый вид динозавров имеет некие внешние сходства с дасплетозавром. Этот хищный ящер мог вырастать в длину до восьми метров и был на вершине пищевой цепочки того времени. Однако из-за особенностей этой цепи «жнец смерти» был достаточно редким видом по сравнению с растительноядными динозаврами.
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