Теплая зима не дала енотам-полоскунам выспаться

Представители Московского зоопарка рассказали, что из-за аномально теплой зимы многие животные ушли в спячку на два месяца позже, чем обычно. Например, еноты-полоскуны смогли заснуть только в начале февраля, когда в Москву пришла минусовая температура.

На отсутствие сна влияла не только теплая погода, но и отсутствие снега. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках, — сообщает зоопарк.

Обычно еноты засыпают в начале декабря, заранее готовясь к этому событию. Еще с лета еноты-полоскуны активно отъедаются, набирают вес, а осенью меняют свой легкий летний мех на более густой и теплый.

Но в этом сезоне густой мех и пара лишних килограммов не пригодились енотам, так как холода пришли в столицу только в конце зимы. Напомним, что еноты, в отличие от медведей, не впадают в спячку, а просто засыпают и могут несколько раз просыпаться в течение зимы, чтобы проверить, не наступила ли весна.

Как правило, зимой посетители зоопарка не застают енотов, но во время бодрствования животных можно понаблюдать, как еноты ходят по своему вольеру, едят и даже играют.

Так как холодов и снега в декабре и январе практически не было, еноты заснули лишь недавно. Сотрудники зоопарка сообщили, что все зиму за здоровьем животных следили ветеринары и зоологи, так как для енотов-полоскунов важно оставаться в тонусе.

Чтобы развлечь животных, им приносили новые игрушки и лакомства. Как только пришли морозы, еноты стали более медлительными и ленивыми, все чаще уходили в свои теплые домики и не проявляли интереса к еде.

Пока еноты мирно спят, сотрудники зоопарка готовят для них новый вольер, куда зверьки переберутся после пробуждения.