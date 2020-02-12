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Илон Маск установит солнечные крыши в Европе и Китае

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Американский изобретатель Илон Маск рассказал, что его проект по производству крыш на солнечных батареях будет расширяться. До недавнего времени крыши устанавливали только на территории США, однако сейчас Маск планирует открыть производство в Европе и Китае.

Напомним, что о разработке солнечных крыш известной компании Tesla Илона Маска стало известно еще в октябре 2016 года, но сам Маск тогда никаких подробностей не раскрывал. В августе 2017 года Tesla завершила монтаж первых крыш, которые установили сотрудники самой компании.

С тех пор компания Илона Маска выпустила уже три версии солнечной черепицы, а крыши на домах стали появляться не только у сотрудников компании.

Согласно презентации проекта, отдельные элементы крыши из солнечных панелей крепятся друг к другу лесенкой с помощью токопроводящего клея, реагирующего на нагрев. Этот клей позволяет быстро соединять детали без использования проводов, что существенно удешевляет производство.

Solarglass — солнечная кровля Tesla, производится на фабрике в Баффало, штат Нью-Йорк. Так как технология создания и сборки крыш до сих пор держится в тайне, глава компании в Twitter объявил, что планирует в апреле 2020 года провести экскурсию по фабрике для журналистов.

Такое внимание к этому проекту создается специально: уже в этом году Илон Маск планирует заключить контракты на производство солнечной кровли в Европе и Китае.

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