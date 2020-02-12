Легкой промышленности РФ хватит запасов до начала марта

Предприятия легкой промышленности России, во многом зависящие от поставок из Китая, не могут не реагировать на ситуацию со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Однако сделанных загодя запасов вполне достаточно для работы в феврале, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной», — сказал чиновник в интервью телеканалу «Россия-24».

Евтухов отметил, что «определенные запасы» легкая промышленность имеет. Они были сделаны заранее.

«Пока запасов хватает, и хватит как минимум до начала марта», — заверил он.

Тем временем Китай обратился к странам ВТО с призывом не допустить каких-либо карантинных мер промышленного характера из-за вспышки заболевания, связанного с коронавирусом.