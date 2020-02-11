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Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном

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© Twitter

© Twitter

Южнокорейский концерн Samsung 11 февраля представил в Сан-Франциско свой новый гаджет — смартфон Galaxy Z Flip со складывающимся экраном. Трансляция церемонии велась на сайте компании.

Главная достоинство новой модели — режим Flex Mode, при котором половина гаджета превращается в клавиатуру, трекпад или интерфейс камеры для селфи. В разложенном состоянии смартфон имеет 6,7-дюймовый экран. Он изготовлен из очень тонкого стекла.

Galaxy Z Flip также оснащен маленьким дисплеем на внешней панели. Он отображает уведомления в сложенном состоянии.

Новинка имеет три камеры: одна находится на передней панели, еще две — на задней. Представители компании утверждают, что экран Galaxy Z Flip рассчитан на 200 тысяч складываний.

Galaxy Z Flip пока будут выпускать в черном, фиолетовом и золотом исполнении. «Золото» поначалу поступит в продажу лишь в некоторых странах, список которых еще неизвестен. В США торговля новым смартфоном начнется 14 февраля. Цены начинаются от 1380 долларов.

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В файтинге «Mortal Kombat 11» появились Киану Ривз, Ван Дамм и Брюс Ли

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Хотели увидеть Киану Ривза в роли Саб-Зиро? Ваше желание исполнилось: фанат благодаря нейросети добавил в «Mortal Kombat 11» легендарных знаменитостей, сражающихся друг с другом.

Нейросетевая технология называется DeepFake и благодаря ей известные актеры встали в игру как влитые. 

Киану Ривз, Дуэйн Джонсон, Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм — все артисты примерили на себя роли бойцов «Mortal Kombat 11». Вышло, надо сказать, просто потрясающе.

Особенно хорош Киану Ривз в роли Саб-Зиро — такое ощущение, что эта роль была сделана специально под актера. В видеопрезентации нет никаких шероховатостей и неровностей, так что ролик вполне можно спутать с официальным.

Мы же напомним, что сейчас снимается полноценный фильм по вселенной «Mortal Kombat», который должен выйти 4 марта 2021 года. 

Также в разработке находится мультфильм про Скорпиона, где креативным консультантом выступил сам Эд Бун, один из создателей франшизы.

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