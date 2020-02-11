Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном

Южнокорейский концерн Samsung 11 февраля представил в Сан-Франциско свой новый гаджет — смартфон Galaxy Z Flip со складывающимся экраном. Трансляция церемонии велась на сайте компании.

Главная достоинство новой модели — режим Flex Mode, при котором половина гаджета превращается в клавиатуру, трекпад или интерфейс камеры для селфи. В разложенном состоянии смартфон имеет 6,7-дюймовый экран. Он изготовлен из очень тонкого стекла.

Galaxy Z Flip также оснащен маленьким дисплеем на внешней панели. Он отображает уведомления в сложенном состоянии.



Новинка имеет три камеры: одна находится на передней панели, еще две — на задней. Представители компании утверждают, что экран Galaxy Z Flip рассчитан на 200 тысяч складываний.



Galaxy Z Flip пока будут выпускать в черном, фиолетовом и золотом исполнении. «Золото» поначалу поступит в продажу лишь в некоторых странах, список которых еще неизвестен. В США торговля новым смартфоном начнется 14 февраля. Цены начинаются от 1380 долларов.