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В РФ запретили регистрировать автомобили на несовершеннолетних

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© ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

© ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

С 1 января 2020 года в силу вступил закон, предусматривающий запрет регистрации автомобиля за теми, кому еще нет 16 лет.

Раньше эту лазейку использовали, чтобы не платить штрафы, поскольку по закону, несовершеннолетнего ребенка нельзя привлекать к административной ответственности.

В итоге настоящему владельцу машины не приходили штрафы с камер, фиксирующих нарушения ПДД.

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД РФ Роман Мишуров рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что по новым правилам можно зарегистрировать автомобиль только на гражданина старше 16 лет.

При этом Мишуров отметил, что несовершеннолетний все-таки может стать собственником автомобиля, однако для постановки машины на учет в ГИБДД ее придется зарегистрировать на одного из родителей или опекунов, пишет kp.ru.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в силу вступил новый порядок госрегистрации автомобилей. Теперь автодилеры будут получать от ГИБДД свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки для передачи их владельцу.

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