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Китай призвал ВТО не вводить торговых ограничений из-за коронавируса

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© Flickr

© Flickr

Власти Китая обратились к членам Всемирной торговой организации (ВТО) с призывом воздержаться от введения коммерческих ограничений, связанных со вспышкой в стране коронвируса 2019-nCoV. Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета по упрощению процедур торговли в Женеве.

«Представитель Китая, взявший слово перед завершением заседания комитета, выразил надежду, что члены ВТО будут следовать правилам ВТО, уважать авторитет и профессиональные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и воздержатся от расширения введения ненужных торговых ограничений», — цитирует ТАСС слова одного из торговых представителей, пожелавшего сохранить анонимность.

Вспышка пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, и без каких-либо ограничений в сфере торговли может оказать негативное воздействие на экономику Китая и других стран. Так, в России некоторые автопроизводители испытывают сложности с комплектующими для сборки.

Ранее также стало известно, что коронавирус в состоянии сорвать планы Apple по увеличению выпуска наушников AirPods и вообще повлиять на цены гаджетов и даже автомобилей.

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