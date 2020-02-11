Boeing не получил новых заказов впервые с 1962 года

Ни одного нового заказа на поставку самолетов не получил в январе 2020 года американский концерн Boeing. Это — первый подобный случай в истории лидера мировой авиационной промышленности с 1962 года. В 2019 году, по данным сайта компании, продажи упали вдвое в сравнении с прошлогодними показателями.

Поставки лайнера Boeing 737 в 2019 году сократились с прошлогодних 580 до 127 штук, а по итогам четвертого квартала — со 173 до всего девяти. Главный конкурент Boeing — европейский Airbus — в январе получил 274 новых заказа на коммерческие самолеты.

Кризис Boeing связан с запретом на полеты модели 737 МАХ после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии крушение лайнера Ethiopian Airlines унесло жизни 157 человек. 29 октября 2018 года такой же самолет, принадлежавший Lion Air, разбился в Индонезии. Погибли 189 пассажиров и членов экипажа.

В конце января, как стало известно журналистам, концерн должен получить кредит на сумму более 12 миллиардов долларов. Эти средства помогут восстановить денежный баланс. При этом в компании надеются на «безопасное возвращение» в эксплуатацию своей скандально известной модели в середине нынешнего года.