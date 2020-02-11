Суд отправил экс-жену Цеповяза под домашний арест

Бывшая жена одного из главарей кущевской банды Вячеслава Цеповяза помещена под домашний арест.

Наталью Стришнюю обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта.

Жителям Кущевки не понравилось решение Ростовского облсуда. Они также критически отнеслись к тому факту, что Стришняя даже не явилась на судебное заседание, хотя ее должны были привезти туда под конвоем.

«Мы считаем, что данное постановление не соответствует нормам УПК, не согласны с этим решением, будем его обжаловать в кассационном суде», — приводит телеканал «360» слова адвоката потерпевшего Генриха Хачатурова.

Он добавил, что суд принял необоснованное решение в части тех доводов, на которые ссылалась защита.

Ранее сообщалось, что член кущевской ОПГ Владимир Алексеев, известный в преступном мире по кличке Вова Беспредел, дал признательные показания по делу о вымогательстве крупной суммы у бизнесмена Александра Исюка и назвал организаторами этого преступления Федора Стрельцова, Наталью Стришнюю и ее брата Ивана.

Напомним, Наталья Стришняя проходит обвиняемой по делу с июня 2019 года. 6 ноября на очередном судебном заседании ей стало плохо. Ее адвокат утверждал, что подзащитная впала в кому, но звучало и мнение, что Стришняя попросту симулировала, чтобы добиться переноса заседания в своих интересах.

