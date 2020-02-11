На снимке с зонда показали недавно появившийся кратер на Марсе
- 11 февраля 2020, 15:33
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда специалистов NASA опубликовала фотографию, где запечатлен новый кратер, который совсем недавно был обнаружен на Марсе. Его снимок прислал орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
MRO, или Марсианский разведывательный спутник, — многофункциональная автоматическая станция, которая была запущена в 2005 году для исследования Марса. MRO содержит целый ряд научных приборов, таких как камеры, спектрометры, радары, которые используются для анализа рельефа, стратиграфии, минералов и льда на Марсе.
Зонд помогает исследовать марсианскую погоду, а также изучает поверхность Красной планеты. Эта информация поступает в центры обработки информации NASA, где специалисты анализируют данные и выбирают наиболее подходящие места для посадки будущих марсианских аппаратов.
Во время недавних исследований ученые обнаружили странное пятно, которое при детальном рассмотрении оказалось кратером. Ранее в этом месте ничего не было, уверены специалисты.
Предположительно, новый гигантский кратер в марсианской системе каньонов Долины Маринер появился в промежутке между февралем и июлем 2005 года. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние снимки этих мест.
Нам повезло, что на MRO установлено относительно современное оборудование, которое позволяет делать снимки с высоким разрешением. Фотографии помогут определить возраст кратера. Например, исходящие из центра кратера пятна, похожие на лучи, указывают на то, что он относительно молодой: обычно такие лучи со временем пропадают, — пишут руководители миссии.
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