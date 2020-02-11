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На снимке с зонда показали недавно появившийся кратер на Марсе

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Команда специалистов NASA опубликовала фотографию, где запечатлен новый кратер, который совсем недавно был обнаружен на Марсе. Его снимок прислал орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

MRO, или Марсианский разведывательный спутник, — многофункциональная автоматическая станция, которая была запущена в 2005 году для исследования Марса. MRO содержит целый ряд научных приборов, таких как камеры, спектрометры, радары, которые используются для анализа рельефа, стратиграфии, минералов и льда на Марсе.

Зонд помогает исследовать марсианскую погоду, а также изучает поверхность Красной планеты. Эта информация поступает в центры обработки информации NASA, где специалисты анализируют данные и выбирают наиболее подходящие места для посадки будущих марсианских аппаратов.

Во время недавних исследований ученые обнаружили странное пятно, которое при детальном рассмотрении оказалось кратером. Ранее в этом месте ничего не было, уверены специалисты.

Предположительно, новый гигантский кратер в марсианской системе каньонов Долины Маринер появился в промежутке между февралем и июлем 2005 года. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние снимки этих мест.

Нам повезло, что на MRO установлено относительно современное оборудование, которое позволяет делать снимки с высоким разрешением. Фотографии помогут определить возраст кратера. Например, исходящие из центра кратера пятна, похожие на лучи, указывают на то, что он относительно молодой: обычно такие лучи со временем пропадают, — пишут руководители миссии.
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