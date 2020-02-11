Известных ученых судят за подделку артефактов с изображением Христа

В Испании подали в суд на троих известных ученых, которых обвиняют в подделке артефактов. Согласно опубликованным документам, археолог Элисео Хиль, геолог Оскар Эриблицано и аналитик Рубен Сердан подделывали артефакты, на которых было изображено распятие Христа.

Ученые умышленно нацарапали изображение Христа на образцах глиняной посуды, которую потом археологическая группа нашла во время раскопок римских руин в Ирунья-Велея, примерно в 10 километрах к западу от Витории-Гастейс.

Напомним, что это произошло в 2006 году, когда ученые стали известны тем, что обнаружили сотни образцов древней глиняной посуды с изображением Христа. Находка получила большую популярность, так как это были самые ранние известные науке изображения распятия Иисуса Христа.

Ученые, естественно, скрывали, что это подделка. Элисео Хиль и Оскар Эриблицано даже выпустили несколько публикаций на тему древнеримской керамики, пока у научного сообщества не появились вопросы к найденным образцам.

Независимые эксперты высказали свое сомнение в подлинности работ. Дело в том, что помимо рисунков на керамике были надписи — латинские девизы. Оказалось, что на одном из образцов была надпись, которая никак не могла быть написана в эпоху бронзового века, так как девиз был придуман только в 193 году для международного суда в Гааге, о чем свидетельствуют исторические документы.

Также на некоторых артефактах было прописано имя древнеегипетской царицы Нефертити, о которой ничего не было известно до тех пор, пока ее могилу не нашли в ХХ веке.



В 2017 году Родригес Теминьо опубликовал работу, в которой рассказал, как несколько лет назад проводилось расследование. Автор указал на неточности, допущенные учеными, а также заметил, что надписи на артефактах содержат современные запятые и смешанное использование прописных и строчных букв, которое не встречалось примерно до XVIII века.

Элисео Хиль, Оскар Эриблицано и аналитик Рубен Сердан утверждают, что эта керамика была сделана в раннем доримском железном веке, но это абсурд. Так стали писать только после XVIII века, а о периоде 1000 г. до н. э. — 500 г. н. э. даже говорить не приходится, — утверждает автор.

Теперь троим испанским исследователям грозит длительное тюремное заключение. Хиль и Эриблицано могут быть заключены под стражу на пять с половиной лет в случае признания их виновными в порче предметов наследия и мошенничестве. Сердан может получить два с половиной года тюрьмы за мошеннические документы, подтверждающие подлинность артефактов.

Помимо тюремного срока, испанское археологическое сообщество требует оштрафовать исследователей на 285 тысяч евро. Подозреваемые все еще не признают собственную вину, настаивая на том, что не существует никаких доказательств того, что порча артефактов была совершенна непосредственно ими.