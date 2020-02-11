Катар анонсировал цифровой Fan ID для ЧМ-2022 по футболу

Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, вдохновленный примером России, решил ввести для болельщиков специальное удостоверение — Fan ID. Оно будет цифровым, о чем сообщил 10 февраля во время публичной лекции перед Национальным днем спорта глава организации по подготовке мундиаля Хасан ат-Тавади.

«В 2018 году Россия выдавала болельщикам удостоверения Fan ID, которые служили в качестве точки въезда и замены виз для болельщиков, которые хотели приехать на турнир. Мы хотим усовершенствовать эту идею, оцифровать эти удостоверения. Мы не хотим, чтобы это был только билет в Катар, но чтобы это удостоверение стало воротами получить впечатления от Катара», — цитирует РИА Новости слова ат-Тавади.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в непривычные для футбольного первенства планеты сроки — в ноябре и декабре, когда на берегах Персидского залива спадет жара. Катар стал первой арабской страной, которое получила право на проведение спортивного мероприятия такого масштаба.

Однако затмить чемпионат мира по футболу в России Катару будет трудно. Мировое первенство 2018 года не только подарило незабываемые эмоции болельщикам из разных стран, но и стило самым прибыльным в истории.

При этом национальной команде России в Катар еще предстоит попасть. И дело не только в спортивных победах. Сражаться нужно будет еще и с WADA.