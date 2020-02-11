Погоню за пьяным водителем сняли на видео в центре Питера
- 11 февраля 2020, 00:19
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Пьяный дебошир на автомобиле Audi устроил ночное шоу в центре Санкт-Петербурга. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось вести погоню за ним даже по Дворцовой площади. В итоге нарушителя нескольких пунктов правил дорожного движения прижали к набережной реки Мойки и задержали. Видеозапись выложили в Сеть.
Внимание сотрудников правоохранительных органов «лихач» привлек на Миллионной улице, на которой мчался по полосе встречного движения. На требования остановиться нарушитель не реагировал, поддал газу и рванул на Дворцовую.
«В ходе организованного преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения», — сказано в сообщении управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При задержании выяснилось, что 38-летний любитель спиртного заботливо положил под руку бутылочку водки. Фотографию полицейские приложили к отчету.
На жителя Санкт-Петербурга по итогам пьяной езды составили аж пять протоколов об административных правонарушениях. Три «выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения», «невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», ну и на закуску — «управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».
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