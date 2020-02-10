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Дым помешал премьере фильма «Лед-2» в «Октябре»

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© vk.com

© vk.com

Премьерный показ новой ленты «Лед 2» в московском кинотеатре «Октябрь» был прерван внезапной эвакуацией. Зрителей и звездных участников мероприятия, в числе которых были Алла Пугачева, Александр Петров, Светлана Лобода, Сергей Светлаков, Тина Канделаки и другие, вывели на улицу из-за задымления.

В Сети появились фотографии и видеозаписи события, помешавшего насладиться новым фильмом в полной мере. Стоит отметить, что люди покинули кинотеатр организованно и без паники. На улицу вышли около четырех тысяч человек.

По предварительной информации, причиной задымления стало короткое замыкание на первом этаже «Октября», сообщили в МЧС.

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