Дым помешал премьере фильма «Лед-2» в «Октябре»

Премьерный показ новой ленты «Лед 2» в московском кинотеатре «Октябрь» был прерван внезапной эвакуацией. Зрителей и звездных участников мероприятия, в числе которых были Алла Пугачева, Александр Петров, Светлана Лобода, Сергей Светлаков, Тина Канделаки и другие, вывели на улицу из-за задымления.

В Сети появились фотографии и видеозаписи события, помешавшего насладиться новым фильмом в полной мере. Стоит отметить, что люди покинули кинотеатр организованно и без паники. На улицу вышли около четырех тысяч человек.



По предварительной информации, причиной задымления стало короткое замыкание на первом этаже «Октября», сообщили в МЧС.

