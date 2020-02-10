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«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

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© Википедия

© Википедия

«Единая Россия» внесла на рассмотрение Государственной думы РФ проект поправок, касающихся использования средств материнского капитала. Документ разработан в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в ежегодном послании Федеральному Собранию, сообщил сайт партии.

Предложенные поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Средства должны выплачиваться семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Им полагается 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты предлагается установить в 616 617 рублей.

Решение о выдаче сертификата на получение материнского капитала, согласно поправкам, должно приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления. Ранее на это уходил один месяц.

«Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона „Единая Россия“ будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», — цитирует сайт слова секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 февраля обсудил с Андреем Турчаком и руководителем фракции «Единой России» в Думе Сергеем Неверовым совместную работу над данным законопроектом.

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