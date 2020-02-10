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006614

«Сапсан» из Петербурга не доехал 120 километров до Москвы из-за поломки

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© vk.com

© vk.com

Высокоскоростной поезд «Сапсан», выполнявший рейс № 773 из Санкт-Петербурга в Москву, сломался вечером 10 февраля на станции Решетниково на границе Тверской и Московской областей — в 120 километрах от столицы. За пассажирами спустя некоторое время прибыла электричка «Ласточка», которая доставила их в место назначения с солидным опозданием.

Около часа пассажиры «Сапсана» изучали достопримечательности вокзала в Решетниково. Причины аварийной остановки — неуказанные «технические неисправности».

«Сегодня в 20 часов 27 минут на станции Решетниково Октябрьской железной дороги по причине технической неисправности был остановлен поезд № 773 „Сапсан“ сообщением Санкт-Петербург — Москва. К месту остановки был направлен электропоезд „Ласточка“, который доставит пассажиров на Ленинградский вокзал», — сказано в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

В Москву «Ласточка» приехала в 22:20 с опозданием на 1,5 часа. Представители железной дороги пообещали пассажирам «Сапсана» денежную компенсацию.

В начале августа один из «Сапсанов» загорелся в Тверской области.

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