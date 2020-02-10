Депутаты Европарламента призвали к запрету марша ветеранов СС в Риге

Представители партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) передали властям страны письмо 38 депутатов Европарламента. Документ содержит требование не разрешать проведение в Риге шествия в честь неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС».

«Нет неонацистскому шабашу в Риге! Обращение депутатов Европарламента о недопустимости прославления легиона СС передано в Рижскую думу, Сейм и правительство Латвии», — сказано в сообщении партии в Facebook.

Представители партии подчеркнули, что под документом подписались депутаты большинства стран Евросоюза, входящие практически во все фракции Европарламента, кроме крайних правых. А также напомнили, что 16 марта является датой, связанной не только с позорными страницами Второй мировой войны, но и с днем, когда в Риге собираются европейские неонацисты. «Это позорный день, потому что он дает возможность сторонникам радикальных неонацистских идей пройти по центру Риги и выставить таким образом Латвию в очень неблагоприятном свете на европейском уровне», — заявил бывший депутат ЕП от Латвии Мирослав Митрофанов.

16 марта в Латвии — неофициальный день памяти латышского легиона «Ваффен СС», две дивизии которого были созданы в 1943 году. Несколько лет после распада Советского Союза праздник входил в число государственных памятных дат. Но парады бывших эсэсовцев и местных националистов в Риге вызывали негативную реакцию в Европе и России, поэтому власти сделали праздник неофициальным. Тем не менее каждый год в этот день радикалы устраивают публичные мероприятия.

«Мы подаем председателю Рижской думы обращение, подписанное 38 депутатами Европарламента, не согласовывать акцию, предназначенную для чествования тех, кто был пособниками Гитлера, участвовал на стороне фашистов во Второй мировой войне», — заявила в опубликованном видеообращении лидер РСЛ и депутата ЕП от Латвии Татьяна Жданок.



В октябре в центре Риги прошел марш в защиту русскоязычного образования. В акции приняли участие около пяти тысяч человек