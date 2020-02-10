СМИ: Число пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100

Количество американских военнослужащих, которые получили черепно-мозговые травмы во время иранского ракетного удара по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100. Администрация президента США готовит официальное признание этих цифр, сообщил Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Сразу после атаки Ирана президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в результате ударов «никто не погиб и даже не пострадал». Затем официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл сообщил о 50 военнослужащих, получивших черепно-мозговые травмы в результате этого обстрела. 31 января источники телекомпании CNN в Министерстве обороны США подтвердили информацию о 64 пострадавших военных.

В Пентагоне пока не прокомментировали данные Reuters, отказавшись дать какую-либо новую информацию.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. В результате атаки был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. В ночь на 8 января иранские военные ответили обстрелом двух военных баз в Ираке, на которых дислоцировались войска США.