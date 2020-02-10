Задержаны соучастники пранкера, изобразившего в метро приступ коронавируса

В Москве задержаны двое подозреваемыех в содействии пранкеру, который инсценировал приступ коронавируса в московском метро.

Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержаны двое его предполагаемых сообщников — безработные жители столицы.

«Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала собеседница агентства.

При обыске полицейские изъяли компьютер и сотовые телефоны, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Ранее Черемушкинский райсуд Москвы арестовал до 8 марта Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа коронавируса в вагоне метро.

Напомним, инцидент произошел 2 февраля на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». В вагоне поезда внезапно рухнул на пол и забился в судорогах молодой мужчина в защитной маске. В толпе пассажиров раздались крики «Коронавирус здесь!», началась паника, и на станции «Улица 1905 года» пассажиры в спешке бросились прочь из «зараженного» поезда.

Вскоре видео с подробностями происшествия появилось в Сети.