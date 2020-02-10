Москвичей предупредили о метели, гололеде и мокром снеге

В ближайшие два дня в столице ожидается переменчивая погода с метелью, гололедицей и мокрым снегом.

По прогнозам синоптиков, снежный покров вырастет на 2−4 см.

Метель должна начаться уже вечером 10 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Москва будет находиться в узкой полосе между двумя фронтальными разделами», — сказал собеседник агентства. По его словам, порывы ветра усилятся до 15−18 м/с.

Вильфанд также отметил, что возможно налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. Такая погода может сохраниться в Москве до второй половины вторника.

Накануне об ухудшении погоды в столице предупредило МЧС.