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0120037

Москвичей предупредили о метели, гололеде и мокром снеге

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

В ближайшие два дня в столице ожидается переменчивая погода с метелью, гололедицей и мокрым снегом.

По прогнозам синоптиков, снежный покров вырастет на 2−4 см.

Метель должна начаться уже вечером 10 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Москва будет находиться в узкой полосе между двумя фронтальными разделами», — сказал собеседник агентства. По его словам, порывы ветра усилятся до 15−18 м/с.

Вильфанд также отметил, что возможно налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. Такая погода может сохраниться в Москве до второй половины вторника.

Накануне об ухудшении погоды в столице предупредило МЧС.

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Комментарии (1)

  • Small default
    Alexsandr Kulikovсегодня, 20:28

    Ну и где ? Смотрю за окно - луна такая большая! Ни одной тучки на небе ОПЯТЬ БРЕШУТ в этом ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ

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