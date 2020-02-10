Экс-чиновника, в чьей квартире оказалось казино, исключили из партии

Бывший глава петербургского МО «Введенский» Олег Калядин, в квартире которого было обнаружено подпольное казино, исключен из «Единой России».

«Такое решение было принято в понедельник на заседании президиума регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы партии.

Ранее агентству стало известно об отставке Калядина с занимаемой должности. Новым главой МО «Введенский» избрали члена муниципального совета Алексея Асанова.

Как заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров, сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, категорически несовместимо со статусом члена партии. Он подчеркнул, что партбилет «Единой России» является свидетельством «кристальной честности и порядочности».

Ранее «Ридус» писал о том, что в Петербурге была пресечена деятельность подпольного казино, находившегося в квартире, принадлежащей главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Тот в свою очередь сообщил, что квартиру сдавал в аренду и происходящим в ней не интересовался.